سعر Venti ($VENTI)
سعر Venti ($VENTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.64K. يتم تحديث سعر $VENTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venti الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر Venti خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 954.80M
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خلال اليوم، كان سعر Venti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venti مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ 0
|-93.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.24%
-2.07%
-34.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor
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