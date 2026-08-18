سعر Velora اليوم

السعر المباشر لمشروع Velora (VLR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VLR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VLR.

يحتل Velora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 785,483، مع عرض متداول قدره 1.67B VLR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VLR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.064575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VLR بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و+36.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 260.67.

معلومات سوق Velora (VLR)

القيمة السوقية $ 785.48K$ 785.48K $ 785.48K الحجم (24 ساعة) $ 260.67$ 260.67 $ 260.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 940.34K$ 940.34K $ 940.34K إمداد دورة التداول 1.67B 1.67B 1.67B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Velora هي $ 785.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 260.67. العرض المتداول لـ VLR يبلغ 1.67B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 940.34K.