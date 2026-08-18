سعر Veilbound اليوم

السعر المباشر لمشروع Veilbound (VEIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 24.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VEIL.

يحتل Veilbound حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 278,672، مع عرض متداول قدره 999.95M VEIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEIL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VEIL بمقدار +1.02% خلال الساعة الماضية و-34.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.52K.

معلومات سوق Veilbound (VEIL)

القيمة السوقية $ 278.67K$ 278.67K $ 278.67K الحجم (24 ساعة) $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 278.67K$ 278.67K $ 278.67K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,948,376.339599 999,948,376.339599 999,948,376.339599

القيمة السوقية الحالية لـ Veilbound هي $ 278.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.52K. العرض المتداول لـ VEIL يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999948376.339599. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.67K.