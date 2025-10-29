معلومات سعر Valyr (VALYR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02134732$ 0.02134732 $ 0.02134732 أدنى سعر $ 0.00002043$ 0.00002043 $ 0.00002043 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.42% تغير السعر (7 أيام) -9.42%

سعر Valyr (VALYR) في الوقت الحقيقي هو $0.00002155. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VALYR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVALYR على الإطلاق هو $ 0.02134732، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002043.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VALYR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -9.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Valyr (VALYR)

القيمة السوقية $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K إمداد دورة التداول 850.00M 850.00M 850.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Valyr هي $ 18.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VALYR يبلغ 850.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.55K.