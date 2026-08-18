سعر UWON اليوم

السعر المباشر لمشروع UWON (UWON) اليوم هو $ 0.060936، مع تغير بنسبة 7.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UWON الحالي إلى USD هو $ 0.060936 لكل UWON.

يحتل UWON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 609,360، مع عرض متداول قدره 10.00M UWON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UWON بين $ 0.056709 (أدنى) و$ 0.061236 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.81، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.054905.

على المدى القصير، تحرك UWON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 206.26.

معلومات سوق UWON (UWON)

القيمة السوقية $ 609.36K$ 609.36K $ 609.36K الحجم (24 ساعة) $ 206.26$ 206.26 $ 206.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 609.36K$ 609.36K $ 609.36K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UWON هي $ 609.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 206.26. العرض المتداول لـ UWON يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 609.36K.