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سعر Usual ETH (ETH0) المباشر لليوم هو USD 2,522.57 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65M . يتم تحديث سعر ETH0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Usual ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Usual ETH خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.92K

أداء سعر Usual ETH (ETH0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ -58.03526310426 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -58.03526310426 -2.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Usual ETH (ETH0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Usual ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,452.55$ 2,452.55 $ 2,452.55 24 ساعة مرتفع $ 2,613.95$ 2,613.95 $ 2,613.95 عالية طوال الوقت $ 2,770.47$ 2,770.47 $ 2,770.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Usual ETH (ETH0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: