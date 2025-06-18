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سعر Usual ETH (ETH0)

USD

مخطط سعر Usual ETH (ETH0) المباشر

$2,521.16
$2,521.16$2,521.16
-2.30%(1D)

سعر Usual ETH (ETH0) لليوم

سعر Usual ETH (ETH0) المباشر لليوم هو USD 2,522.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65M. يتم تحديث سعر ETH0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Usual ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Usual ETH خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.92K

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أداء سعر Usual ETH (ETH0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ -58.03526310426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -58.03526310426-2.24%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Usual ETH (ETH0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Usual ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2,452.55
$ 2,452.55$ 2,452.55

$ 2,613.95
$ 2,613.95$ 2,613.95

$ 2,770.47
$ 2,770.47$ 2,770.47

+0.18%

-2.24%

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معلومات سوق Usual ETH (ETH0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 37.65M
$ 37.65M$ 37.65M

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14.92K
14.92K 14.92K

ما هو Usual ETH ( ETH0 )

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

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توكنوميكس Usual ETH (ETH0)

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يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Usual ETH (ETH0)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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