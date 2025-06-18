سعر Usual ETH (ETH0)
سعر Usual ETH (ETH0) المباشر لليوم هو USD 2,522.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65M. يتم تحديث سعر ETH0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Usual ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Usual ETH خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.92K
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خلال اليوم، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ -58.03526310426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Usual ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -58.03526310426
|-2.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Usual ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-2.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
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