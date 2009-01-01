توكنوميكس Usual ETH (ETH0) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Usual ETH (ETH0)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. الموقع الرسمي: https://usual.money/ الوثيقة البيضاء: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper اشتر ETH0 الآن!

توكنوميكس Usual ETH (ETH0) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Usual ETH (ETH0)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.46M $ 62.46M $ 62.46M إجمالي العرض: $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K العرض المتداول: $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.46M $ 62.46M $ 62.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3,935.57 $ 3,935.57 $ 3,935.57 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 السعر الحالي: $ 3,708.83 $ 3,708.83 $ 3,708.83 معرفة المزيد عن سعر Usual ETH (ETH0)

توكنوميكس Usual ETH (ETH0): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Usual ETH (ETH0) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETH0 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETH0 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETH0، استكشف السعر المباشر لتوكن ETH0!

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