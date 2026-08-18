سعر USDKG اليوم

السعر المباشر لمشروع USDKG (USDKG) اليوم هو $ 0.99996، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDKG الحالي إلى USD هو $ 0.99996 لكل USDKG.

يحتل USDKG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,997,684، مع عرض متداول قدره 50.00M USDKG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDKG بين $ 0.999487 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.992226.

على المدى القصير، تحرك USDKG بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.67K.

معلومات سوق USDKG (USDKG)

القيمة السوقية $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M الحجم (24 ساعة) $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M إمداد دورة التداول 50.00M 50.00M 50.00M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ USDKG هي $ 50.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.67K. العرض المتداول لـ USDKG يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.00M.