توكنوميكس USDH (USDH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول USDH (USDH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات USDH (USDH) Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations الموقع الرسمي: https://hubbleprotocol.io/ اشتر USDH الآن!

توكنوميكس USDH (USDH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USDH (USDH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0192589 $ 0.0192589 $ 0.0192589 السعر الحالي: $ 0.994359 $ 0.994359 $ 0.994359 معرفة المزيد عن سعر USDH (USDH)

توكنوميكس USDH (USDH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس USDH (USDH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDH، استكشف السعر المباشر لتوكن USDH!

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