سعر US Sonic Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع US Sonic Dollar (USSD) اليوم هو $ 1.014، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USSD الحالي إلى USD هو $ 1.014 لكل USSD.

يحتل US Sonic Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,081,720، مع عرض متداول قدره 2.05M USSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USSD بين $ 0.961874 (أدنى) و$ 1.033 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.36، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.844912.

على المدى القصير، تحرك USSD بمقدار +1.69% خلال الساعة الماضية و+2.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.62K.

معلومات سوق US Sonic Dollar (USSD)

القيمة السوقية $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M الحجم (24 ساعة) $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M إمداد دورة التداول 2.05M 2.05M 2.05M إجمالي العرض 2,052,270.388369537 2,052,270.388369537 2,052,270.388369537

القيمة السوقية الحالية لـ US Sonic Dollar هي $ 2.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.62K. العرض المتداول لـ USSD يبلغ 2.05M، مع إجمالي عرض 2052270.388369537. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.08M.