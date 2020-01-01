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أعلى عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 2.47M
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.99763
0.00%
--
+0.03%
$ 26.75M
$ 685.29
3
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 0.978358
-3.80%
-0.02%
-3.13%
$ 2.01M
$ 73.75K
4
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.015
0.00%
--
+0.10%
$ 1.04M
$ 18.67
5
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 724.69K
$ 403.02
6
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.999347
0.00%
-0.00%
-0.36%
$ 349.80K
$ 9.59K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.18B.
ما هو التوكن عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر USDY أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية الشائعة USDY, USDO, USSD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية حوالي $2.18B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.