سعر UpScalp اليوم

السعر المباشر لمشروع UpScalp (UPSCALP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UPSCALP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UPSCALP.

يحتل UpScalp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,345، مع عرض متداول قدره 896.86M UPSCALP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UPSCALP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UPSCALP بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+19.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UpScalp (UPSCALP)

القيمة السوقية $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K إمداد دورة التداول 896.86M 896.86M 896.86M إجمالي العرض 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

القيمة السوقية الحالية لـ UpScalp هي $ 53.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UPSCALP يبلغ 896.86M، مع إجمالي عرض 999856142.492766. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.47K.