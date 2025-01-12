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سعر Universal USDC (UUSDC) المباشر لليوم هو USD 2.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 732.75K . يتم تحديث سعر UUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Universal USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Universal USDC خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 361.61K

أداء سعر Universal USDC (UUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ +0.00107188 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00107188 +0.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Universal USDC (UUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 24 ساعة مرتفع $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 عالية طوال الوقت $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Universal USDC (UUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: