سعر Universal USDC (UUSDC)
سعر Universal USDC (UUSDC) المباشر لليوم هو USD 2.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 732.75K. يتم تحديث سعر UUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Universal USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Universal USDC خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 361.61K
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خلال اليوم، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ +0.00107188 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal USDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00107188
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.05%
+0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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