سعر Universal USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Universal USD (USDU) اليوم هو $ 1.001، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDU الحالي إلى USD هو $ 1.001 لكل USDU.

يحتل Universal USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,670,051، مع عرض متداول قدره 30.65M USDU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997806.

على المدى القصير، تحرك USDU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 498.90.

معلومات سوق Universal USD (USDU)

القيمة السوقية $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M الحجم (24 ساعة) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M إمداد دورة التداول 30.65M 30.65M 30.65M إجمالي العرض 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

القيمة السوقية الحالية لـ Universal USD هي $ 30.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 498.90. العرض المتداول لـ USDU يبلغ 30.65M، مع إجمالي عرض 30651543.81. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.67M.