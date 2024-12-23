احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UNIETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UNIETH.

سعر Universal ETH (UNIETH) المباشر لليوم هو USD 3,537.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.96M . يتم تحديث سعر UNIETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Universal ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.21K - تغيير سعر Universal ETH خلال اليوم هو -1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.77K

أداء سعر Universal ETH (UNIETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ -50.097479240765 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +0.6208733700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +1,101.5956321600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +704.321565423414 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -50.097479240765 -1.39% 30 يوم $ +0.6208733700 +0.02% 60 يوم $ +1,101.5956321600 +31.14% 90 يوم $ +704.321565423414 +24.86%

تحليل سعر Universal ETH (UNIETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,478.15$ 3,478.15 $ 3,478.15 24 ساعة مرتفع $ 3,669.26$ 3,669.26 $ 3,669.26 عالية طوال الوقت $ 4,682.56$ 4,682.56 $ 4,682.56 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) -15.72%

معلومات سوق Universal ETH (UNIETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: