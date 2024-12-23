سعر Universal ETH (UNIETH)
سعر Universal ETH (UNIETH) المباشر لليوم هو USD 3,537.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.96M. يتم تحديث سعر UNIETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Universal ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.21K
- تغيير سعر Universal ETH خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.77K
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خلال اليوم، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ -50.097479240765 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +0.6208733700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +1,101.5956321600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal ETH مقابل USD هو $ +704.321565423414 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -50.097479240765
|-1.39%
|30 يوم
|$ +0.6208733700
|+0.02%
|60 يوم
|$ +1,101.5956321600
|+31.14%
|90 يوم
|$ +704.321565423414
|+24.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-1.39%
-15.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
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