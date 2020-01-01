توكنوميكس Universal ETH (UNIETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Universal ETH (UNIETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Universal ETH (UNIETH) Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. الموقع الرسمي: https://unieth.rockx.com اشتر UNIETH الآن!

توكنوميكس Universal ETH (UNIETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Universal ETH (UNIETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.12M $ 50.12M $ 50.12M إجمالي العرض: $ 12.35K $ 12.35K $ 12.35K العرض المتداول: $ 12.35K $ 12.35K $ 12.35K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.12M $ 50.12M $ 50.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,682.56 $ 4,682.56 $ 4,682.56 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 السعر الحالي: $ 4,060.23 $ 4,060.23 $ 4,060.23 معرفة المزيد عن سعر Universal ETH (UNIETH)

توكنوميكس Universal ETH (UNIETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Universal ETH (UNIETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNIETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNIETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNIETH، استكشف السعر المباشر لتوكن UNIETH!

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