سعر UDOG اليوم

السعر المباشر لمشروع UDOG (UDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UDOG.

يحتل UDOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,156، مع عرض متداول قدره 1.00B UDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133766، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UDOG بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-16.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UDOG (UDOG)

القيمة السوقية $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UDOG هي $ 27.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.16K.