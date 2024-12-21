سعر UCX (UCX)
سعر UCX (UCX) المباشر لليوم هو USD 0.01547706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 690.04K. يتم تحديث سعر UCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UCX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.87K
- تغيير سعر UCX خلال اليوم هو +1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.67M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UCX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UCX.
خلال اليوم، كان سعر UCX مقابل USD هو $ +0.00025682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.0035000906 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.0056860892 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.02371656450824026 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025682
|+1.69%
|30 يوم
|$ -0.0035000906
|-22.61%
|60 يوم
|$ -0.0056860892
|-36.73%
|90 يوم
|$ -0.02371656450824026
|-60.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UCX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+1.69%
-0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UCX إلى AUD
A$0.0246085254
|1 UCX إلى GBP
￡0.0122268774
|1 UCX إلى EUR
€0.014703207
|1 UCX إلى USD
$0.01547706
|1 UCX إلى MYR
RM0.06964677
|1 UCX إلى TRY
₺0.5446377414
|1 UCX إلى JPY
¥2.4212312664
|1 UCX إلى RUB
₽1.5932085564
|1 UCX إلى INR
₹1.314776247
|1 UCX إلى IDR
Rp249.6299650518
|1 UCX إلى PHP
₱0.9105154398
|1 UCX إلى EGP
￡E.0.7874728128
|1 UCX إلى BRL
R$0.0941005248
|1 UCX إلى CAD
C$0.0221321958
|1 UCX إلى BDT
৳1.8419249106
|1 UCX إلى NGN
₦23.9211891654
|1 UCX إلى UAH
₴0.6464767962
|1 UCX إلى VES
Bs0.78933006
|1 UCX إلى PKR
Rs4.2907053438
|1 UCX إلى KZT
₸8.0946571506
|1 UCX إلى THB
฿0.529315452
|1 UCX إلى TWD
NT$0.5050164678
|1 UCX إلى CHF
Fr0.0137745834
|1 UCX إلى HKD
HK$0.1202567562
|1 UCX إلى MAD
.د.م0.1550801412