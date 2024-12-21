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سعر UCX (UCX) المباشر لليوم هو USD 0.01547706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 690.04K . يتم تحديث سعر UCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UCX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.87K - تغيير سعر UCX خلال اليوم هو +1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.67M

أداء سعر UCX (UCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UCX مقابل USD هو $ +0.00025682 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.0035000906 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.0056860892 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UCX مقابل USD هو $ -0.02371656450824026 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025682 +1.69% 30 يوم $ -0.0035000906 -22.61% 60 يوم $ -0.0056860892 -36.73% 90 يوم $ -0.02371656450824026 -60.51%

تحليل سعر UCX (UCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UCX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0151571$ 0.0151571 $ 0.0151571 24 ساعة مرتفع $ 0.01563561$ 0.01563561 $ 0.01563561 عالية طوال الوقت $ 0.87223$ 0.87223 $ 0.87223 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) -0.58%

معلومات سوق UCX (UCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: