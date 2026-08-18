سعر TYTAN اليوم

السعر المباشر لمشروع TYTAN (TYTAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TYTAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TYTAN.

يحتل TYTAN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,623، مع عرض متداول قدره 999.62M TYTAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TYTAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00170432، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TYTAN بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و+32.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TYTAN (TYTAN)

القيمة السوقية $ 85.62K$ 85.62K $ 85.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.62K$ 85.62K $ 85.62K إمداد دورة التداول 999.62M 999.62M 999.62M إجمالي العرض 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

القيمة السوقية الحالية لـ TYTAN هي $ 85.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TYTAN يبلغ 999.62M، مع إجمالي عرض 999617884.569107. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.62K.