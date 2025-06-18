سعر Tuggin (TUGGIN)
سعر Tuggin (TUGGIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.05K. يتم تحديث سعر TUGGIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tuggin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tuggin خلال اليوم هو -1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tuggin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tuggin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tuggin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tuggin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tuggin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-1.47%
-74.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A call to action for all ETH chads to channel their primal energy and start $TUGGIN it for the entire blockchain. Let the soy boys cry over the Trump and Elon beef. We'll use it as lube while we tug our shit to new ATHs and help return ETH to it's former glory! The $TUGGIN community thrives on memes, testosterone, and unstoppable bullish energy. This is not for the faint of heart. This is for those who wake up, load up the ETH chart, and ask themselves, “Am I tugging hard enough today?”
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