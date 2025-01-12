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سعر Triad (TRD) المباشر لليوم هو USD 0.115466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر TRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Triad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.82K - تغيير سعر Triad خلال اليوم هو +6.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.30M

أداء سعر Triad (TRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Triad مقابل USD هو $ +0.00668983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ -0.0051055254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00668983 +6.15% 30 يوم $ -0.0051055254 -4.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Triad (TRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Triad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.107219$ 0.107219 $ 0.107219 24 ساعة مرتفع $ 0.115868$ 0.115868 $ 0.115868 عالية طوال الوقت $ 0.295176$ 0.295176 $ 0.295176 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) +6.15% تغير السعر (7 أيام) -32.09%

معلومات سوق Triad (TRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: