سعر Triad (TRD)
سعر Triad (TRD) المباشر لليوم هو USD 0.115466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر TRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Triad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.82K
- تغيير سعر Triad خلال اليوم هو +6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.30M
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خلال اليوم، كان سعر Triad مقابل USD هو $ +0.00668983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ -0.0051055254 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Triad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00668983
|+6.15%
|30 يوم
|$ -0.0051055254
|-4.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Triad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+6.15%
-32.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.
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