توكنوميكس Triad (TRD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Triad (TRD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Triad (TRD) Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. الموقع الرسمي: https://www.triadmarkets.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.triadfi.co/ اشتر TRD الآن!

توكنوميكس Triad (TRD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Triad (TRD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 458.95K $ 458.95K $ 458.95K إجمالي العرض: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M العرض المتداول: $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 712.12K $ 712.12K $ 712.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.295176 $ 0.295176 $ 0.295176 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02788908 $ 0.02788908 $ 0.02788908 السعر الحالي: $ 0.04064512 $ 0.04064512 $ 0.04064512 معرفة المزيد عن سعر Triad (TRD)

توكنوميكس Triad (TRD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Triad (TRD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRD، استكشف السعر المباشر لتوكن TRD!

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