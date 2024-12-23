سعر TRDGtoken (TRDG)
سعر TRDGtoken (TRDG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 259.86K. يتم تحديث سعر TRDG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRDGtoken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.42
- تغيير سعر TRDGtoken خلال اليوم هو +248.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31,921.46T
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خلال اليوم، كان سعر TRDGtoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRDGtoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRDGtoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRDGtoken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+248.70%
|30 يوم
|$ 0
|-8.32%
|60 يوم
|$ 0
|-21.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRDGtoken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.87%
+248.70%
-8.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!
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