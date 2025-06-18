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سعر Trakx (TRKX) المباشر لليوم هو USD 0.00066366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.25K . يتم تحديث سعر TRKX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trakx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Trakx خلال اليوم هو -3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 714.38M

أداء سعر Trakx (TRKX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.0000962097 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.0000870325 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.002476068810716008 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.15% 30 يوم $ -0.0000962097 -14.49% 60 يوم $ -0.0000870325 -13.11% 90 يوم $ -0.002476068810716008 -78.86%

تحليل سعر Trakx (TRKX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trakx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00065691$ 0.00065691 $ 0.00065691 24 ساعة مرتفع $ 0.00071431$ 0.00071431 $ 0.00071431 عالية طوال الوقت $ 0.056939$ 0.056939 $ 0.056939 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -6.08%

معلومات سوق Trakx (TRKX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: