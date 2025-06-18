سعر Trakx (TRKX)
سعر Trakx (TRKX) المباشر لليوم هو USD 0.00066366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.25K. يتم تحديث سعر TRKX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trakx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trakx خلال اليوم هو -3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 714.38M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRKX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRKX.
خلال اليوم، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.0000962097 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.0000870325 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trakx مقابل USD هو $ -0.002476068810716008 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.15%
|30 يوم
|$ -0.0000962097
|-14.49%
|60 يوم
|$ -0.0000870325
|-13.11%
|90 يوم
|$ -0.002476068810716008
|-78.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trakx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.15%
-6.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Trakx (TRKX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRKX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRKX إلى VND
₫17.4642129
|1 TRKX إلى AUD
A$0.0010220364
|1 TRKX إلى GBP
￡0.0004911084
|1 TRKX إلى EUR
€0.0005707476
|1 TRKX إلى USD
$0.00066366
|1 TRKX إلى MYR
RM0.0028139184
|1 TRKX إلى TRY
₺0.0262344798
|1 TRKX إلى JPY
¥0.0963169758
|1 TRKX إلى RUB
₽0.0520906734
|1 TRKX إلى INR
₹0.0573335874
|1 TRKX إلى IDR
Rp10.8796703904
|1 TRKX إلى KRW
₩0.9103689684
|1 TRKX إلى PHP
₱0.0377025246
|1 TRKX إلى EGP
￡E.0.0332560026
|1 TRKX إلى BRL
R$0.0036434934
|1 TRKX إلى CAD
C$0.0009025776
|1 TRKX إلى BDT
৳0.0811257984
|1 TRKX إلى NGN
₦1.024160112
|1 TRKX إلى UAH
₴0.0275617998
|1 TRKX إلى VES
Bs0.06769332
|1 TRKX إلى PKR
Rs0.1880016048
|1 TRKX إلى KZT
₸0.3442205322
|1 TRKX إلى THB
฿0.0216552258
|1 TRKX إلى TWD
NT$0.019611153
|1 TRKX إلى AED
د.إ0.0024356322
|1 TRKX إلى CHF
Fr0.0005375646
|1 TRKX إلى HKD
HK$0.0052030944
|1 TRKX إلى MAD
.د.م0.0060459426
|1 TRKX إلى MXN
$0.0126029034