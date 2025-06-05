سعر Trailblaze (XBLAZE)
سعر Trailblaze (XBLAZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.74K. يتم تحديث سعر XBLAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trailblaze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trailblaze خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 412.65M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XBLAZE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XBLAZE.
خلال اليوم، كان سعر Trailblaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trailblaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trailblaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trailblaze مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ 0
|-22.56%
|60 يوم
|$ 0
|-19.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trailblaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.34%
-5.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XBLAZE إلى VND
₫--
|1 XBLAZE إلى AUD
A$--
|1 XBLAZE إلى GBP
￡--
|1 XBLAZE إلى EUR
€--
|1 XBLAZE إلى USD
$--
|1 XBLAZE إلى MYR
RM--
|1 XBLAZE إلى TRY
₺--
|1 XBLAZE إلى JPY
¥--
|1 XBLAZE إلى RUB
₽--
|1 XBLAZE إلى INR
₹--
|1 XBLAZE إلى IDR
Rp--
|1 XBLAZE إلى KRW
₩--
|1 XBLAZE إلى PHP
₱--
|1 XBLAZE إلى EGP
￡E.--
|1 XBLAZE إلى BRL
R$--
|1 XBLAZE إلى CAD
C$--
|1 XBLAZE إلى BDT
৳--
|1 XBLAZE إلى NGN
₦--
|1 XBLAZE إلى UAH
₴--
|1 XBLAZE إلى VES
Bs--
|1 XBLAZE إلى PKR
Rs--
|1 XBLAZE إلى KZT
₸--
|1 XBLAZE إلى THB
฿--
|1 XBLAZE إلى TWD
NT$--
|1 XBLAZE إلى AED
د.إ--
|1 XBLAZE إلى CHF
Fr--
|1 XBLAZE إلى HKD
HK$--
|1 XBLAZE إلى MAD
.د.م--
|1 XBLAZE إلى MXN
$--