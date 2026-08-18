سعر Tradetomato اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradetomato (TTM) اليوم هو $ 0.0022826، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TTM الحالي إلى USD هو $ 0.0022826 لكل TTM.

يحتل Tradetomato حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 343,969، مع عرض متداول قدره 127.41M TTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TTM بين $ 0.00226784 (أدنى) و$ 0.00608138 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03404319، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TTM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.98.

معلومات سوق Tradetomato (TTM)

القيمة السوقية $ 343.97K$ 343.97K $ 343.97K الحجم (24 ساعة) $ 51.98$ 51.98 $ 51.98 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M إمداد دورة التداول 127.41M 127.41M 127.41M إجمالي العرض 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradetomato هي $ 343.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.98. العرض المتداول لـ TTM يبلغ 127.41M، مع إجمالي عرض 996200000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.28M.