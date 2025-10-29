معلومات سعر Touch Grass (TOUCHGRASS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) +7.85% تغير السعر (7 أيام) +7.85%

سعر Touch Grass (TOUCHGRASS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOUCHGRASS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOUCHGRASS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOUCHGRASS +1.39% على مدار الساعة الماضية، +1.69% على مدار 24 ساعة، و +7.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Touch Grass (TOUCHGRASS)

القيمة السوقية $ 116.20K$ 116.20K $ 116.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.20K$ 116.20K $ 116.20K إمداد دورة التداول 986.49M 986.49M 986.49M إجمالي العرض 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

القيمة السوقية الحالية لـ Touch Grass هي $ 116.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOUCHGRASS يبلغ 986.49M، مع إجمالي عرض 986492733.435949. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.20K.