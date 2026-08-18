سعر Toriva اليوم

السعر المباشر لمشروع Toriva (TORIVA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TORIVA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TORIVA.

يحتل Toriva حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 612,643، مع عرض متداول قدره 1.00B TORIVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TORIVA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00278734، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TORIVA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.96K.

معلومات سوق Toriva (TORIVA)

القيمة السوقية $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K الحجم (24 ساعة) $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Toriva هي $ 612.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.96K. العرض المتداول لـ TORIVA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 612.64K.