معلومات سعر Topless (TOPLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004591 $ 0.00004591 $ 0.00004591 24 ساعة منخفض $ 0.00005895 $ 0.00005895 $ 0.00005895 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004591$ 0.00004591 $ 0.00004591 24 ساعة مرتفع $ 0.00005895$ 0.00005895 $ 0.00005895 عالية طوال الوقت $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 أدنى سعر $ 0.00003339$ 0.00003339 $ 0.00003339 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -8.33% تغير السعر (7 أيام) +31.27% تغير السعر (7 أيام) +31.27%

سعر Topless (TOPLESS) في الوقت الحقيقي هو $0.00004669. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOPLESS بين أدنى سعر $ 0.00004591 وأعلى سعر $ 0.00005895، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOPLESS على الإطلاق هو $ 0.00265903، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003339.

معلومات سوق Topless (TOPLESS)

القيمة السوقية $ 46.27K$ 46.27K $ 46.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.27K$ 46.27K $ 46.27K إمداد دورة التداول 998.79M 998.79M 998.79M إجمالي العرض 998,787,106.225712 998,787,106.225712 998,787,106.225712

