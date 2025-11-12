توكنوميكس Topless (TOPLESS)

توكنوميكس Topless (TOPLESS)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Topless (TOPLESS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 21:43:39 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Topless (TOPLESS) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Topless (TOPLESS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 31.32K
$ 31.32K$ 31.32K
إجمالي العرض:
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
العرض المتداول:
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 31.32K
$ 31.32K$ 31.32K
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.00265903
$ 0.00265903$ 0.00265903
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0
$ 0$ 0
السعر الحالي:
$ 0
$ 0$ 0

معلومات Topless (TOPLESS)

الموقع الرسمي:
https://x.com/i/communities/1953439355701166519

توكنوميكس Topless (TOPLESS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Topless (TOPLESS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن TOPLESS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOPLESS التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOPLESS، استكشف السعر المباشر لتوكن TOPLESS!

توقعات سعر TOPLESS

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TOPLESS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TOPLESS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

لماذا عليك اختيار MEXC؟

MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.

أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة
أسرع إدراج التوكن في CEXs
#1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة
أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7
شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم
حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط
mc_how_why_title
اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT: طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية