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سعر TOPIA (TOPIA) المباشر لليوم هو USD 0.0201227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.29M . يتم تحديث سعر TOPIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOPIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.42K - تغيير سعر TOPIA خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.30B

أداء سعر TOPIA (TOPIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOPIA مقابل USD هو $ -0.00049960678920072 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOPIA مقابل USD هو $ +0.0061839592 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOPIA مقابل USD هو $ +0.0032576437 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOPIA مقابل USD هو $ +0.005664144925855699 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00049960678920072 -2.42% 30 يوم $ +0.0061839592 +30.73% 60 يوم $ +0.0032576437 +16.19% 90 يوم $ +0.005664144925855699 +39.18%

تحليل سعر TOPIA (TOPIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOPIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01916507$ 0.01916507 $ 0.01916507 24 ساعة مرتفع $ 0.02067325$ 0.02067325 $ 0.02067325 عالية طوال الوقت $ 0.121452$ 0.121452 $ 0.121452 تغير السعر (1 ساعة) +3.72% تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) +5.39%

معلومات سوق TOPIA (TOPIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: