سعر TONSKI اليوم

السعر المباشر لمشروع TONSKI (TONSKI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TONSKI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TONSKI.

يحتل TONSKI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,795، مع عرض متداول قدره 100.00M TONSKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TONSKI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00354808، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TONSKI بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-19.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 785.60.

معلومات سوق TONSKI (TONSKI)

القيمة السوقية $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K الحجم (24 ساعة) $ 785.60$ 785.60 $ 785.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TONSKI هي $ 64.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 785.60. العرض المتداول لـ TONSKI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.80K.