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سعر Tokito (TOKITO) المباشر لليوم هو USD 0.00429547 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.10M . يتم تحديث سعر TOKITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tokito الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.81K - تغيير سعر Tokito خلال اليوم هو +20.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 639.79M

أداء سعر Tokito (TOKITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ +0.00071998 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00071998 +20.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tokito (TOKITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349198$ 0.00349198 $ 0.00349198 24 ساعة مرتفع $ 0.00537957$ 0.00537957 $ 0.00537957 عالية طوال الوقت $ 0.00788618$ 0.00788618 $ 0.00788618 تغير السعر (1 ساعة) -13.74% تغير السعر (1يوم) +20.14% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Tokito (TOKITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: