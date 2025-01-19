سعر Tokito (TOKITO)
سعر Tokito (TOKITO) المباشر لليوم هو USD 0.00429547. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.10M. يتم تحديث سعر TOKITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tokito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.81K
- تغيير سعر Tokito خلال اليوم هو +20.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 639.79M
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خلال اليوم، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ +0.00071998 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00071998
|+20.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.74%
+20.14%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.
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