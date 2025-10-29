معلومات سعر Todin (TDN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00105144 $ 0.00105144 $ 0.00105144 24 ساعة منخفض $ 0.00120258 $ 0.00120258 $ 0.00120258 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00105144$ 0.00105144 $ 0.00105144 24 ساعة مرتفع $ 0.00120258$ 0.00120258 $ 0.00120258 عالية طوال الوقت $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -4.32% تغير السعر (7 أيام) +13.65% تغير السعر (7 أيام) +13.65%

سعر Todin (TDN) في الوقت الحقيقي هو $0.00105185. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TDN بين أدنى سعر $ 0.00105144 وأعلى سعر $ 0.00120258، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTDN على الإطلاق هو $ 0.00443116، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TDN -0.08% على مدار الساعة الماضية، -4.32% على مدار 24 ساعة، و +13.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Todin (TDN)

القيمة السوقية $ 153.66K$ 153.66K $ 153.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 843.39K$ 843.39K $ 843.39K إمداد دورة التداول 146.17M 146.17M 146.17M إجمالي العرض 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

القيمة السوقية الحالية لـ Todin هي $ 153.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TDN يبلغ 146.17M، مع إجمالي عرض 802285308.8540871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 843.39K.