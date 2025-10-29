سعر Titan Token المباشر اليوم هو 0.001416 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TNT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TNT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Titan Token المباشر اليوم هو 0.001416 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TNT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TNT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Titan Token

سعر Titan Token (TNT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TNT إلى USD:

$0.001416
+0.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Titan Token (TNT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:55:38 (UTC+8)

معلومات سعر Titan Token (TNT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00140796
24 ساعة منخفض
$ 0.00142409
24 ساعة مرتفع

$ 0.00140796
$ 0.00142409
$ 0.00371391
$ 0.0013923
-0.08%

+0.41%

-2.63%

-2.63%

سعر Titan Token (TNT) في الوقت الحقيقي هو $0.001416. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TNT بين أدنى سعر $ 0.00140796 وأعلى سعر $ 0.00142409، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTNT على الإطلاق هو $ 0.00371391، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0013923.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TNT -0.08% على مدار الساعة الماضية، +0.41% على مدار 24 ساعة، و -2.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Titan Token (TNT)

$ 141.60K
--
$ 141.60K
100.00M
100,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Titan Token هي $ 141.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TNT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.60K.

سجل سعر Titan Token (TNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Titan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Titan Token مقابل USD هو $ -0.0000467479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Titan Token مقابل USD هو $ -0.0002981236 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Titan Token مقابل USD هو $ -0.0002456738124784426 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.41%
30 يوم$ -0.0000467479-3.30%
60 يوم$ -0.0002981236-21.05%
90 يوم$ -0.0002456738124784426-14.78%

ما هو Titan Token ( TNT )

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Titan Token (TNT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Titan Token (USD)

كم ستكون قيمة Titan Token (TNT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Titan Token (TNT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Titan Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Titan Token!

عملة TNT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Titan Token (TNT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Titan Token (TNT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TNT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Titan Token (TNT)

كم يساوي Titan Token (TNT) اليوم؟
سعر TNT المباشر في USD هو USD 0.001416، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TNT إلى USD الحالي؟
سعر TNT إلى USD الحالي هو $ 0.001416. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Titan Token ؟
القيمة السوقية لعملة TNT هي $ 141.60K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TNT؟
العرض المتداول لتوكن TNT هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TNT؟
حقق TNT سعرًا قياسيًا قدره 0.00371391 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TNT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0013923 TNT.
ما هو حجم تداول TNT؟
حجم تداول TNT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TNT هذا العام؟
قد يرتفع TNT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TNT لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Titan Token (TNT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

