معلومات سعر Titan Token (TNT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00140796 $ 0.00140796 $ 0.00140796 24 ساعة منخفض $ 0.00142409 $ 0.00142409 $ 0.00142409 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00140796$ 0.00140796 $ 0.00140796 24 ساعة مرتفع $ 0.00142409$ 0.00142409 $ 0.00142409 عالية طوال الوقت $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 أدنى سعر $ 0.0013923$ 0.0013923 $ 0.0013923 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -2.63% تغير السعر (7 أيام) -2.63%

سعر Titan Token (TNT) في الوقت الحقيقي هو $0.001416. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TNT بين أدنى سعر $ 0.00140796 وأعلى سعر $ 0.00142409، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTNT على الإطلاق هو $ 0.00371391، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0013923.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TNT -0.08% على مدار الساعة الماضية، +0.41% على مدار 24 ساعة، و -2.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Titan Token (TNT)

القيمة السوقية $ 141.60K$ 141.60K $ 141.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 141.60K$ 141.60K $ 141.60K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Titan Token هي $ 141.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TNT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.60K.