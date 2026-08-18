سعر Tilly اليوم

السعر المباشر لمشروع Tilly ($TILLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $TILLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $TILLY.

يحتل Tilly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,368.65، مع عرض متداول قدره 999.65M $TILLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $TILLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $TILLY بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-55.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tilly ($TILLY)

القيمة السوقية $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,652,233.595914 999,652,233.595914 999,652,233.595914

القيمة السوقية الحالية لـ Tilly هي $ 14.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $TILLY يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999652233.595914. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.37K.