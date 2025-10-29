معلومات سعر TikTrix (TRIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.078603 $ 0.078603 $ 0.078603 24 ساعة منخفض $ 0.079027 $ 0.079027 $ 0.079027 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.078603$ 0.078603 $ 0.078603 24 ساعة مرتفع $ 0.079027$ 0.079027 $ 0.079027 عالية طوال الوقت $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 أدنى سعر $ 0.04883387$ 0.04883387 $ 0.04883387 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) +6.64% تغير السعر (7 أيام) +6.64%

سعر TikTrix (TRIX) في الوقت الحقيقي هو $0.079027. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRIX بين أدنى سعر $ 0.078603 وأعلى سعر $ 0.079027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRIX على الإطلاق هو $ 0.258948، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04883387.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRIX +0.08% على مدار الساعة الماضية، +0.54% على مدار 24 ساعة، و +6.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TikTrix (TRIX)

القيمة السوقية $ 9.81M$ 9.81M $ 9.81M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 158.05M$ 158.05M $ 158.05M إمداد دورة التداول 124.08M 124.08M 124.08M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TikTrix هي $ 9.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIX يبلغ 124.08M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.05M.