سعر Thirdfy اليوم

السعر المباشر لمشروع Thirdfy (TFY) اليوم هو $ 0.00120482، مع تغير بنسبة 7.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TFY الحالي إلى USD هو $ 0.00120482 لكل TFY.

يحتل Thirdfy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,486، مع عرض متداول قدره 102.44M TFY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TFY بين $ 0.00111908 (أدنى) و$ 0.00123377 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0215127، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00110497.

على المدى القصير، تحرك TFY بمقدار -0.48% خلال الساعة الماضية و-4.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 299.82.

معلومات سوق Thirdfy (TFY)

القيمة السوقية $ 123.49K$ 123.49K $ 123.49K الحجم (24 ساعة) $ 299.82$ 299.82 $ 299.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 706.84K$ 706.84K $ 706.84K إمداد دورة التداول 102.44M 102.44M 102.44M إجمالي العرض 584,960,000.0 584,960,000.0 584,960,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Thirdfy هي $ 123.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 299.82. العرض المتداول لـ TFY يبلغ 102.44M، مع إجمالي عرض 584960000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 706.84K.