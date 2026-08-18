سعر Theros اليوم

السعر المباشر لمشروع Theros (THEROS) اليوم هو $ 0.200921، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THEROS الحالي إلى USD هو $ 0.200921 لكل THEROS.

يحتل Theros حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,468,159، مع عرض متداول قدره 71.93M THEROS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THEROS بين $ 0.199291 (أدنى) و$ 0.202346 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.28505، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.17378.

على المدى القصير، تحرك THEROS بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-2.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.57K.

معلومات سوق Theros (THEROS)

القيمة السوقية $ 14.47M$ 14.47M $ 14.47M الحجم (24 ساعة) $ 3.57K$ 3.57K $ 3.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.84M$ 41.84M $ 41.84M إمداد دورة التداول 71.93M 71.93M 71.93M إجمالي العرض 208,027,461.88081 208,027,461.88081 208,027,461.88081

القيمة السوقية الحالية لـ Theros هي $ 14.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.57K. العرض المتداول لـ THEROS يبلغ 71.93M، مع إجمالي عرض 208027461.88081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.84M.