سعر TheCat (THECAT)
سعر TheCat (THECAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.04K. يتم تحديث سعر THECAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TheCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.10
- تغيير سعر TheCat خلال اليوم هو -8.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 790.40M
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خلال اليوم، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.37%
|30 يوم
|$ 0
|-34.13%
|60 يوم
|$ 0
|-36.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TheCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-8.37%
-25.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.
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