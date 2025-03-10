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سعر TheCat (THECAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.04K . يتم تحديث سعر THECAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TheCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.10 - تغيير سعر TheCat خلال اليوم هو -8.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 790.40M

أداء سعر TheCat (THECAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TheCat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.37% 30 يوم $ 0 -34.13% 60 يوم $ 0 -36.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TheCat (THECAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TheCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00705905$ 0.00705905 $ 0.00705905 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -8.37% تغير السعر (7 أيام) -25.52%

معلومات سوق TheCat (THECAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: