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سعر The Shape Store المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHAPE هي 17,103.45 USD. تابع تحديثات أسعار SHAPE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Shape Store المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHAPE هي 17,103.45 USD. تابع تحديثات أسعار SHAPE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو SHAPE

الموقع الرسمي لـ SHAPE

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سعر The Shape Store (SHAPE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHAPE إلى USD:

$0.00001711
$0.00001711$0.00001711
+40.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Shape Store (SHAPE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:58:45 (UTC+8)

سعر The Shape Store اليوم

السعر المباشر لمشروع The Shape Store (SHAPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 40.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHAPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHAPE.

يحتل The Shape Store حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,103.45، مع عرض متداول قدره 999.88M SHAPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHAPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00387884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHAPE بمقدار +3.59% خلال الساعة الماضية و+44.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Shape Store (SHAPE)

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

--
----

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

999.88M
999.88M 999.88M

999,882,831.870097
999,882,831.870097 999,882,831.870097

القيمة السوقية الحالية لـ The Shape Store هي $ 17.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHAPE يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999882831.870097. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.10K.

سجل سعر The Shape Store بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00387884
$ 0.00387884$ 0.00387884

$ 0
$ 0$ 0

+3.59%

+40.28%

+44.57%

+44.57%

سجل سعر The Shape Store (SHAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Shape Store مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Shape Store مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Shape Store مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Shape Store مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+40.28%
30 يوم$ 0+12.00%
60 يوم$ 0-35.15%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار The Shape Store

The Shape Store (SHAPE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHAPE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Shape Store (SHAPE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Shape Store نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Shape Store الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SHAPE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Shape Store.

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المصدر The Shape Store (SHAPE)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن The Shape Store

ما هو سعر التداول الحالي لـ The Shape Store؟

يبلغ سعر The Shape Store (SHAPE) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 40.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر The Shape Store اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ SHAPE؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع The Shape Store في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #9163 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $17103.45، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن SHAPE؟

مع وجود 999882831.870097 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء The Shape Store الأخير؟

إن نطاق السعر بين $ و$ خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن The Shape Store بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem الأخرى، لا يزال SHAPE يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Shape Store

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:58:45 (UTC+8)

تحديثات The Shape Store (SHAPE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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