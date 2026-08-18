سعر The Shape Store اليوم

السعر المباشر لمشروع The Shape Store (SHAPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 40.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHAPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHAPE.

يحتل The Shape Store حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,103.45، مع عرض متداول قدره 999.88M SHAPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHAPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00387884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHAPE بمقدار +3.59% خلال الساعة الماضية و+44.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Shape Store (SHAPE)

القيمة السوقية $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,882,831.870097 999,882,831.870097 999,882,831.870097

القيمة السوقية الحالية لـ The Shape Store هي $ 17.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHAPE يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999882831.870097. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.10K.