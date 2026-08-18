سعر The Eagle اليوم

السعر المباشر لمشروع The Eagle (EAGLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAGLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EAGLE.

يحتل The Eagle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,549.15، مع عرض متداول قدره 999.77M EAGLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAGLE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00620845، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EAGLE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Eagle (EAGLE)

القيمة السوقية $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K إمداد دورة التداول 999.77M 999.77M 999.77M إجمالي العرض 999,767,361.241087 999,767,361.241087 999,767,361.241087

القيمة السوقية الحالية لـ The Eagle هي $ 10.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EAGLE يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999767361.241087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.55K.