سعر The Dancing Squirrel اليوم

السعر المباشر لمشروع The Dancing Squirrel (BELKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BELKA.

يحتل The Dancing Squirrel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,935.59، مع عرض متداول قدره 999.67M BELKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00391734، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BELKA بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-26.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Dancing Squirrel (BELKA)

القيمة السوقية $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K إمداد دورة التداول 999.67M 999.67M 999.67M إجمالي العرض 999,670,913.402646 999,670,913.402646 999,670,913.402646

القيمة السوقية الحالية لـ The Dancing Squirrel هي $ 13.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BELKA يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999670913.402646. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.94K.