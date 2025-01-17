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سعر Tezos Pepe (TZPEPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.43K . يتم تحديث سعر TZPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tezos Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.45 - تغيير سعر Tezos Pepe خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 375.87M

أداء سعر Tezos Pepe (TZPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tezos Pepe (TZPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tezos Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) +29.36%

معلومات سوق Tezos Pepe (TZPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: