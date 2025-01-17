سعر Tezos Pepe (TZPEPE)
سعر Tezos Pepe (TZPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.43K. يتم تحديث سعر TZPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tezos Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.45
- تغيير سعر Tezos Pepe خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 375.87M
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خلال اليوم، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tezos Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tezos Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.84%
+29.36%
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