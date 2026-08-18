سعر TensorGate اليوم

السعر المباشر لمشروع TensorGate (TGATE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TGATE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TGATE.

يحتل TensorGate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,844، مع عرض متداول قدره 100.00B TGATE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TGATE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TGATE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TensorGate (TGATE)

القيمة السوقية $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ TensorGate هي $ 21.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TGATE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.84K.