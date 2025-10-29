معلومات سعر teleBTC (TELEBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 111,762 $ 111,762 $ 111,762 24 ساعة منخفض $ 116,800 $ 116,800 $ 116,800 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 111,762$ 111,762 $ 111,762 24 ساعة مرتفع $ 116,800$ 116,800 $ 116,800 عالية طوال الوقت $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 أدنى سعر $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) +4.58% تغير السعر (7 أيام) +4.58%

سعر teleBTC (TELEBTC) في الوقت الحقيقي هو $112,897. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TELEBTC بين أدنى سعر $ 111,762 وأعلى سعر $ 116,800، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTELEBTC على الإطلاق هو $ 129,019، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001207.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TELEBTC -0.02% على مدار الساعة الماضية، -1.31% على مدار 24 ساعة، و +4.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق teleBTC (TELEBTC)

القيمة السوقية $ 494.51K$ 494.51K $ 494.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 494.51K$ 494.51K $ 494.51K إمداد دورة التداول 4.38 4.38 4.38 إجمالي العرض 4.37575188 4.37575188 4.37575188

القيمة السوقية الحالية لـ teleBTC هي $ 494.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TELEBTC يبلغ 4.38، مع إجمالي عرض 4.37575188. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 494.51K.