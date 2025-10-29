معلومات سعر TeamWater (WATER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00504707 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -22.35% تغير السعر (7 أيام) -30.40%

سعر TeamWater (WATER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WATER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWATER على الإطلاق هو $ 0.00504707، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WATER -0.41% على مدار الساعة الماضية، -22.35% على مدار 24 ساعة، و -30.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية $ 29.65K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.65K إمداد دورة التداول 999.76M إجمالي العرض 999,762,114.0964605

القيمة السوقية الحالية لـ TeamWater هي $ 29.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WATER يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999762114.0964605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.65K.