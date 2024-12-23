سعر tardigrade (TARDI)
سعر tardigrade (TARDI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 299.19K. يتم تحديث سعر TARDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tardigrade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.32K
- تغيير سعر tardigrade خلال اليوم هو -27.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر tardigrade مقابل USD هو $ -0.000114464544672881 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tardigrade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tardigrade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tardigrade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000114464544672881
|-27.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر tardigrade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.64%
-27.47%
-75.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building the first digital tardigrade life form on chain Tardionchain is an open source DeSci project dedicated to creating the first virtual tardigrade on blockchain and computer. The first experimental tardigrade, a life form capable of surviving in space, has been simulated on the blockchain. Enhanced with artificial intelligence, it can now communicate, tweet, and move autonomously within the blockchain ecosystem.
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