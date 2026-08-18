سعر tappycoin اليوم

السعر المباشر لمشروع tappycoin (TAPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAPPY.

يحتل tappycoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,803.53، مع عرض متداول قدره 609.90M TAPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAPPY بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-9.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق tappycoin (TAPPY)

القيمة السوقية $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K إمداد دورة التداول 609.90M 609.90M 609.90M إجمالي العرض 975,899,171.054648 975,899,171.054648 975,899,171.054648

القيمة السوقية الحالية لـ tappycoin هي $ 13.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAPPY يبلغ 609.90M، مع إجمالي عرض 975899171.054648. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.81K.