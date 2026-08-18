سعر TACHI اليوم

السعر المباشر لمشروع TACHI (TACHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TACHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TACHI.

يحتل TACHI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,185، مع عرض متداول قدره 100.00B TACHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TACHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TACHI بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TACHI (TACHI)

القيمة السوقية $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TACHI هي $ 30.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TACHI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.19K.